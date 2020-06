Olympique Marseille, a ponto de ser vendido por 700 milhões de euros!

Como Mohamed Ayachi Ajroudi, intermediário nas negociações lideradas por Mourad Boudjelall, confirmou, a venda do Olympique de Marseille a um fundo de investimento no Oriente Médio está "no caminho certo".

"As negociações para comprar o Marseille progridem progressivamente. No caso de chegar a um acordo, não assumirei a liderança do projeto, por isso Mourad Boudjelall será o presidente da OM e vou abrir um plano de investimento para o presidente de acordo com o Conselho de Administração", confirmou ele a uma rádio de Tunes.

Mourad Boudjelall, ex-presidente do Racing Club Toulonnais, já anunciou na semana passada sua intenção de comprar o clube francês. Segundo o 'Le Figaro', a oferta seria de 700 milhões de euros e, se a operação fosse concluída, seria estabelecido um recorde na Ligue 1.

Do Oriente Médio, eles também confirmam as negociações, mas o Olympique de Marseille nega qualquer acordo e que o clube esteja à venda.