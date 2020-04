OMS insiste a Bielorrússia: a competição deve parar

Três novos jogos foram disputados neste sábado na Bielorrússia em uma competição que não foi suspensa, apesar do que eles dizem fora do país. Slutsk-Vitebsk (1-1) foi seguido pelo Torpedo Zhodino-Energetik-BGU (2-0) e Gorodeya-Dinamo de Minsk, todos com presença mais do que moderada de torcedores.

Mas os organizadores, clubes e equipes têm visto com preocupação a competição, que já é transmitida em metade do mundo. Portanto, ninguém dá o passo para parar a Liga.

Apenas quando outras competições como a Bundesliga já estão especulando em data real para jogar novamente em maio, os avisos da OMS continuam a chegar à Bielorrússia.

A Organização Mundial da Saúde reiterou ao governo seu pedido de que a Liga pare até que a pandemia do COVID-19 esteja sob controle. No momento, não há desejo de parar.

É difícil prestar atenção à OMS quando o que é pregado pelo governo do país contra o coronavírus é álcool e sauna.