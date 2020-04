Onana: não por menos de 40 milhões de euros

Aos 24 anos, André Onana já é uma realidade dentro da elite de goleiros que jogam na Europa. O camaronês passou de revelação a estrela do Ajax.

Nos últimos dias, seu nome foi ventilado em clubes como PSG ou Barcerlona, embora seja o Tottenham o maior interessado nos serviços do goleiro. Lloris já encara a últma etapa da sua carreira e os 'spurs' buscam um substituto de garantias.

O Chelsea também havia demonstrado interesse nos seviços do goleiro, principalmente depois de comprovar que Kepa não está se adaptando ao clube e passou a ser reserva antes da parada pelo coronavírus.

De acordo com o 'The Telegraph', o Ajax não pretende facilitar a saída do seu camisa '1', e só o liberará por um valor próximo ao 40 milhões de euros.