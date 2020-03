Mineiro: prováveis escalações de Atlético-MG e Cruzeiro

Tem clássico mineiro vindo aí. O Atlético-MG vai receber o Cruzeiro no sábado (7), às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view.

Ainda sem Jorge Sampaoli comandando a equipe, o Galo chega para o clássico na quinta posição na tabela de classificação, uma posição e dois pontos atrás de seu adversário e fora da zona de classificação para as semifinais.

Vindo de uma classificação na Copa do Brasil, o técnico Adilson Batista poderá repetir sua equipe. Na quarta posição do Mineirão, o Cruzeiro, assim como o Atlético, faz uma campanha bem abaixo da esperada.

Provável escalação da Atlético-MG:

Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel, Guilherme Arana; Jair, Allan; Hyoran, Nathan, Otero; Ricardo Oliveira

Provável escalação da Cruzeiro:

Fábio; Edílson, Léo, Cacá, João Lucas; Machado, Jadsom, Maurício, Everton Felipe; Thiago, Marcelo Moreno