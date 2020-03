Gaúcho: prováveis escalações de Caxias do Sul e Internacional

A segunda rodada do Campeonato Gaúcho vai começar neste sábado (29) e o Internacional enfrenta o Caxias, campeão da primeira rodada, às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere.

Com a vitória de 1x0 em cima do Grêmio, o Caxias foi campeão da primeira rodada do Gauchão. Agora está motivado na disputa da segunda fase para tentar conquistar o título da competição.

Depois de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o Inter vai dividir as forças entre as duas competições. Na primiera fase do Estadual, o Colorado caiu para o rival Grêmio na semi-final.

Provável escalação do Caxias:

Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales, Eduardo Diniz; Juliano, Felipe Tontini, Diogo Oliveira, Léo Tilica; Juninho Potiguar, Gilmar.

Provável escalação do Internacional:

Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, D'Alessandro; Marcos Guilherme, Thiago Galhardo.