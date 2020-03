Onde assistir a Pelotas x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho?

Pela segunda rodada da segunda fase do Gauchão, o Grêmio vista o Pelotas. A partida será neste domingo (8), às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TV Glono (apenas no Rio Grande do Sul) e do Premiere, no pay-per-view.

PELOTAS

A equipe de Luiz Carlos Winck é líder do Grupo A, com um ponto, depois de empatar com o Aimoré por 1x1, fora de casa. O Pelotas está disputando apenas o Campeonato Gaúcho neste momento.

Provável escalação da Pelotas: Douglas; Iago, Pedrão, Felipe Chaves e Busanello; Felipe Guedes, Vacaria, Hugo Sanches, Talles Cunha, Jô e Hugo Almeida

GRÊMIO

Também líder sem seu grupo, o Grêmio esteve na final da primeira fase do Gaúcho, quando perdeu para o Caxias. Desde então, ganhou a primeira partida que disputou na fase de grupos da Libertadores e da segunda rodada do Gauchão - contra America de Cali Juventude, respectivamente.

Provável escalação da Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Araújo, Thaciano, Patrick, Thiago Neves, Pepê e Luciano.