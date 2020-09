Onde assistir à Bundesliga 2020/21?

A nova temporada da Bundesliga recomeça nesta sexta-feira, 18 de setembro, e com novidades para o público brasileiro. Diferentemente dos últimos anos, o Campeonato Alemão não será exibido pelos canais da Disney, ESPN e Fox Sports.

A transmissão do Campeonato Alemão sai da TV fechada, porém os brasileiros poderão acompanhar o torneio via internet e também na TV aberta. Confira onde e como assistir aos jogos de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e mais.

Onde assistir à Bundesliga no Brasil?

O portal OneFootball venceu a concorrência do Grupo Disney e adquiriu os direitos da Bundesliga por três temporadas. As transmissões serão na internet e no aplicativo do OneFootball, ao vivo e de graça.

Oito dos nove jogos de cada rodada serão exibidos com a nova parceria. A ideia da Bundesliga é alcançar um público mais jovem com as transmissões online. Além da primeira divisão, o OneFootball também fechou a transmisssão da 2.Bundesliga, segunda divisão alemã.

A estreia da nova plataforma acontece já neste fim de semana. Hamburgo e Düsseldorf se enfrentam na abertura da segunda divisão na sexta-feira, 18 de setembro, às 13h30 (de Brasília). O primeiro jogo da temporada 2020/21 do Campeonato Alemão é entre o atual octacampeão Bayern de Munique e o Schalke 04, também no dia 18, às 15h30 (de Brasília).

Enquanto o OneFootball forma sua equipe de transmissão, os jogos da Bundesliga e da 2.Bundesliga serão exibidos no Brasil com narração e comentários em inglês.

Além da internet, um jogo por rodada será exibido com exclusividade pela Band, na TV aberta. O acordo do Grupo Bandeirantes não inclui o BandSports. A primeira exibição do Campeonato Alemão na Band acontece no próximo domingo, 20 de setembro, com o duelo entre RB Leipzig e Mainz 05, às 10h30 (de Brasília).