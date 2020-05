Onde assistir a Inter x São Paulo pela Libertadores 2006

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas. A TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos - desta vez, a final da Copa Libertadores de 2006.

Na ocasião, o Internacional empatou por 2 a 2 com o São Paulo no Beira-Rio e ficou com o título. A reprise será transmitida pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, para todo o Estado. A transmissão começa às 15h45.

COMO FOI A FINAL DA LIBERTADORES 2006

Depois de dar um passo decisivo ao título inédito com vitória por 2 a 1 no Morumbi, no jogo de ida, o Inter celebrou a conquista da América pela primeira vez em um jogo emocionante. O Beira-Rio lotado viu Fernandão abrir o placar no primeiro tempo após falha de Rogério Ceni. Na etapa complementar, Fabão deixou tudo igual, mas Tinga, de cabeça, colocou os donos da casa em vantagem. Lenílson ainda empataria no fim, mas nada que impedisse a festa em vermelho e branco.

OS 11 TITULARES

Escalação do Internacional: Clemer; Índio, Fabiano Eller e Bolívar; Ceará, Edinho, Tinga, Alex (Michel) e Jorge Wagner; Fernandão e Rafael Sobis (Ediglê). Técnico: Abel Braga

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Fabão, Lugano e Edcarlos (Alex Dias); Souza, Mineiro, Richarlyson (Thiago), Danilo (Lenílson) e Júnior; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho.