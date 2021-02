Onde está Özil? Fenerbahçe perde clássico em casa

O Galatasaray venceu o clássico turco e arrebatou a liderança do Fenerbahçe (1-0) na estreia de Mesut Özil em casa, que jogou a última meia hora pela equipe de Erol Bulut, mas não conseguiu evitar a derrota.

Foi Mostafa Abdallah quem desequilibrou o 'Kitalararasi Derbi', como o clássico é conhecido na Turquia. O Galatasaray, que ainda não pode contar com o colombiano Falcao, lesionado, saiu do Estádio Ülker com três pontos e persegue o rival na tabela, que começou como líder a 23ª rodada da Superliga.

Igualado em pontos, o saldo de gols coloca o Galatasaray na liderança. Ele marcou mais e sofreu menos que o Fenerbahçe até agora.

A equipe de Fatih Terim estava no caminho certo para sua quinta vitória consecutiva aos 54 minutos, quando Abdallah recebeu uma bola de Emre Kilinc, superou vários rivais e disparou um chute da entrada da área que venceu o goleiro local Altay Bayindir.

Bulut logo se voltou para Özil, que começou no banco. O alemão, contratado neste inverno pelo Arsenal e que jogou os primeiros minutos na última terça-feira contra o Hatayspor, estreou em seu campo pelo Fenerbahçe, no Ülker Stadium. Ele substituiu Hakan Mert Yandas aos 63 minutos.

Sob o comando do internacional alemão, a equipe local buscou o empate, que chegou a marcar por intermédio de Ozan Tufan em 75, mas o VAR invalidou o gol por impedimento.

A falta de acerto e as intervenções do goleiro uruguaio Fernando Muslera apoiaram o Galatasaray, que conseguiu garantir a vitória, prevalecer no clássico e chegar na liderança da Liga Turca.