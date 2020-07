Quem pode sair? Barça prepara pacote de jogadores para venda

Após perder o título de LaLiga para o Real Madrid, as atenções do Barcelona se voltam para a Champions League, que retorna no mês de agosto. Mas mesmo sem a temporada terminar, a diretoria culé já se prepara para modificar seu elenco, para que os maus resultados deste ano não se repitam novamente. E para tal, o clube está montando uma ‘operação saída’, na esperança de fazer dinheiro com alguns jogadores, o que começou com o brasileiro Arthur, contratado pela Juventus.

Muitos nomes encabeçam a lista de saída e muitos outros podem entrar na onda, mas dependem de propostas do mercado. Alguns jovens também podem terminar emprestados ou integrados ao time principal, mas essa questão também dependeria dos planos do treinador que, ao que tudo indica, não será Quique Setién.

Lista principal

A lista dos jogadores que estão à venda começa por Ivan Rakitic. O croata sabe que essa será sua última temporada no Camp Nou e o Barcelona já está ouvindo algumas propostas pelo jogador, que também espera definir seu futuro em breve. Com contrato até 2021, essa pode ser a última chance para o clube acertar a venda do meia e lucrar algum dinheiro.

Outro nome forte da lista é Arturo Vidal. É verdade que o volante foi titular com Valverde e com Setién, mas ele é um dos poucos jogadores que podem interessar a várias equipes. Assim, caso alguma proposta chegue, ela será ouvida com carinho. Também existe a possibilidade de o chileno ser envolvido em uma troca, com Lautaro Martínez, por exemplo.

Outro jogador especulado em várias equipes é Philippe Coutinho. O Bayern não quis exercer a opção de compra, mas o Barça ainda espera encontrar um novo destino para o brasileiro. Mesmo que uma venda não aconteça neste momento, um empréstimo já é visto com bons olhos pela diretoria, principalmente por conta do alto salário do jogador.

Os franceses Umtiti e Dembélé estão em situação parecida. Após as constantes lesões, o clube cansou de tentar recuperá-los e espera conseguir ganhar algum dinheiro com eles. O grande empecilho é o alto salário dos jogadores.

Além da dupla, o Barcelona também acredita que pode ganhar um bom dinheiro com Junior Firpo. Na visão da diretoria, o lateral tem bastante mercado na Europa e pode ser um ativo interessante. Se não for vendido, também pode ser usado como moeda de troca em outra negociação.

Lista B

Em fim de empréstimo, as situações de Carlos Aleñà, Jean Claire-Todibo e Rafinha Alcântara é parecida. Os jogadores têm mercado na Europa e o Barça espera negociar os três em definitivo. O brasileiro pode seguir no Celta de Vigo, que estuda exercer a opção de compra pelo jogador.

Neto e Braithwaite chegaram nesta temporada, mas também estão entre os negociáveis e podem ser vendidos em caso de proposta.

Equipe principal ou empréstimo

Por fim, os jovens Francisco Trincão e Pedri, duas promessas com bastante expectativa no clube, podem subir à equipe principal do Barcelona na próxima temporada. Porém, caso isso não aconteça de fato, o clube espera emprestar os jovens, que podem ganhar mais experiência em outro time. O período de pré-temporada será importante para que o futuro da dupla seja definido.