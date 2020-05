Operação saída em Dortmund: oito jogadores podem deixar o Borussia!

Haverá mudanças em Dortmund... e muitas. Ou essa é pelo menos a ideia com a qual eles trabalhariam no clube.

'Bild' afirma que oito jogadores estariam na rampa de saída. Mario Götze, Nico Schulz, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Mahmoud Dahoud, André Schürrle, Marius Wolf e Ömer Toprak seriam considerados transferíveis.

De todos eles, os três últimos estão atualmente emprestados. Toprak está no Werder Bremen, Wolf joga no Hertha e Schurrel permanece no Spartak. Quando eles retornam, outro novo destino os espera. O Borussia Dortmund, exceto alguma surpresa, não teria lugar para eles, sempre de acordo com 'Bild'.

Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, será quem decidirá se as ofertas são satisfatórias para abrir as portas a esses oito jogadores.

De todos os jogadores mencionados acima, aquele com o futuro mais claro é Götze. O jogador de futebol já confirmou há apenas um mês que deixará o Borussia neste verão, assim que seu contrato com o clube terminar.