Operado de sua grave lesão, Iniesta será desfalque por 4 meses

O espanhol Andrés Iniesta, principal figura do japonês Vissel Kobe, foi operado na terça-feira em Barcelona por uma lesão recente sofrida na Liga dos Campeões da Ásia e precisará de quatro meses para se recuperar, informou o clube japonês nesta quarta-feira.

Iniesta se lesionou nas oitavas de final desse torneio asiático, disputado no Catar, onde os médicos que o examinaram diagnosticaram uma ruptura do tendão recto femoral proximal, detalhou Vissel Kobe em comunicado.

Esta terça-feira foi operado em Barcelona e a intervenção foi concluída com sucesso, acrescenta a nota, que ainda informa que a lesão deve ser superada em quatro meses.

Fontes do clube disseram à 'EFE' que nesta quarta-feira Iniesta ainda estava internado no hospital e acrescentou que não se sabe quando ele poderá retornar ao Japão.

Essa recuperação fará com que Iniesta perca a última fase do campeonato japonês, na ausência de uma partida que Vissel Kobe fará neste sábado, contra o F.C. Tokyo, na cidade de Ajinomoto.

Na ausência dessa partida, Vissel Kobe está na 12ª colocação no J1 League de 18 times.

O time de Iniesta jogou pela última vez no Catar no dia 10 de dezembro contra o time sul-coreano Suwon Samsung Bluewings, com vitória dos japoneses nos pênaltis (7-6).

Em jogo anterior desse campeonato, contra o Shanghai SIPG, no dia 8 de dezembro, Iniesta já havia se retirado de campo por problemas na perna direita, e no jogo seguinte, contra o Suwon, disputou apenas os últimos sete minutos da prorrogação.

Apesar de se lesionar, o espanhol teve minutos e converteu um dos pênaltis da disputa. No entanto, ele não pôde mais participar da semifinal contra o Ulsan Hyundai, também da Coreia do Sul, devido ao agravamento da lesão.