Oriol Busquets quer jogar a pré-temporada com o Barça

Oriol Busquets (21) tem um objetivo claro: fazer a pré-temporada com o Barcelona, ​​o clube com o qual ele tem contrato até junho de 2021.

Isso foi expresso em uma entrevista com o meio 'L'Esportiu' do jogador que está emprestado an Twente nesta temporada jogando em sua posição natural, mas também como zagueiro.

"Se a versatilidade que ganhei no Twente me oferece mais opções, bem-vindo seja essa versatilidade", afirmou o catalão.

"Minha ideia é fazer a pré-temporada com o primeiro time; se é para ficar no Barça, jogo onde for necessário", explicou.

E embora ele agora abraça a versatilidade, não foi uma jornada tranquila para o jogador: "No começo, tudo parecia novo para mim. Eu não esperava e não achava muito engraçado".

"Nos primeiros jogos, eu não conhecia os mecanismos e isso me custou. Mas, enquanto jogava minutos, me senti mais confortável e acabei gostando da posição. No final, foi útil. Sou mais versátil do que antes, posso jogar em duas posições", garantiu.

Oriol Busquets agora terá que pensar em seu próximo passo. Ficar em Barcelona é uma opção, mas o de Sant Feliu de Guíxols não deixa a desejar. Há interesse na Alemanha e no Valladolid.

Ele próprio confirmou que está na agenda do Werder Bremen, Hamburgo, Köln, Mainz 05, Valladolid e Alavés. "Sim, todas essas equipes têm perguntado", confirmou o meia, que prefere mais um empréstimo para não perder a oportunidade de ter sucesso no Barcelona.



Oriol Busquets poderia ter um lugar no Barça, já que Setién planeja vê-lo por algumas semanas para decidir se deve dar uma chance a ele no primeiro time.