Orlando Rollo: " Cuca está certo em pedir reforços ao Santos"

Cuca vai fazendo um belo trabalho no Santos. O time da Vila se classificou em 1º no seu grupo da Libertadores e o atual 5º colocado no Brasileirão. Para brigar por títulos, o treinador precisa de reforços. É o admitiu o presidente do clube, Orlando Rollo.

"O professor Cuca precisa de reforços. Estamos num clube grande. Ele tem mais é que pedir reforço mesmo. Estamos impedidos por duas situações: pelo transfer ban e pela falta de recursos. Tirando esses processos da Fifa ou conseguindo uma operação financeira, a gente traz reforços para o professor Cuca poder ganhar a Libertadores. O Cuca motivou o time, está fazendo milagre. Os jogadores estão motivados. A nossa base está salvando. O ambiente dentro das quatro linhas está muito bom. Acabaram as mentiras aos jogadores", disse o presidente do Santos.

