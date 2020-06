"Ortega no River era como Ronaldinho no Barça"

Maxi López está mais acostumado a ser notícia por sua extinta relação com Wanda Nara do que por suas atitudes em campo. Na ocasião, ele optou por falar de sua carreira e lembrou sua fase no River Plate.

O argentino garantiu que 'Burrito' Ortega dava alegria ao River. "Era como o Ronaldinho no Barça", confessou o ex-jogador azul-grana sobre um de seus melhores amigos no clube.

Também se lembrou de um episódio com 'Mono' Burgos como protagonista no Catania. "Eu vinha sendo titular e Cholo me tirou da equipe. Eu estava nervoso pelo nascimento do meu filho e disse que não queria ir a Nápolis", explicou.

"Aos 15 minutos me fizeram sair para aquecer e eu não quis. O Mono ficou muito bravo. Era enfrentar a morte, mas o Prof. Ortega me tranquilizou e no segundo tempo eu entrei e pedi perdão a eles", acrescentou.

Maxi também falou sobre Gallardo, com quem compartilhou vestiário. "Já dentro do campo ele era um treinador. Reunia muitas características. Demonstrou ter um nível altíssimo pelo maneira como lê o futebol. Um dos mais inteligentes. Ele tem uma grande capacidade e um futuro europeu".