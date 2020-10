Os 10 'Clásicos' mais importantes do mundo do futebol

10. Bayern-Borussia Dortmund (Alemanha)

O derby entre as duas equipas alemãs por excelência, também denominado 'Der Klassiker'. Sua rivalidade é bastante ferrenha, já que os últimos títulos da Bundesliga estão sendo distribuídos entre os dois.

9. Chivas de Guadalajara-América (México)

Esta partida é o 'clásico' do futebol mexicano entre os dois times mais populares do país. São também as cidades mais populosas, Guadalajara e Cidade do México, respectivamente.

8. Sevilla-Betis (Espanha)

O derby por excelência da cidade de Sevilha. Tornou-se a rivalidade mais popular e apaixonanto do futebol andaluz.

7. Real Madrid-Atlético de Madrid (Espanha)

Nos últimos anos, o clássico madrilenho paralisa a Europa e é vivido com grande paixão e intensidade.

6. Manchester United-Manchester City (Inglaterra)

O derby de Manchester é a partida que representa os dois clubes da cidade, City e United. Esta temporada é mais intensa, já que Mourinho e Guardiola estão no comando das duas equipes.

5. Independiente-Racing (Argentina)

O 'clásico' de Avellaneda entre as duas equipas da cidade é mais do que um jogo de futebol. É o segundo em importância depois de River-Boca.

4. Milan-Inter (Itália)

O derby da cidade de Milão, também conhecido como 'Derby della Madonnina', é uma das partidas mais importantes e rivais da Serie A.

3. Liverpool-Manchester United (Inglaterra)

É o derby, no noroeste da Inglaterra, entre os 'red devils' e os 'reds', uma das rivalidades esportivas mais importantes do país britânico.

2. Boca-River (Argentina)

É o 'Superclásico' do futebol argentino, os dois times mais populares do país se enfrentam. Eles conseguem mobilizar grandes massas de fãs.

1. Real Madrid-Barça (Espanha)

O 'Clásico' por excelência do futebol espanhol. A rivalidade entre Real e Barça ultrapassa as fronteiras. Está entre os três eventos esportivos mais importantes do mundo.