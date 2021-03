Os dez jogadores que ganharam Libertadores e Champions

Juan Pablo Sorín

Depois de estrear com o Argentino Juniors, o lateral foi campeão da Champions League com a Juventus. Mais tarde, o argentino voltou à sua terra natal para ganhar a Libertadores com o River Plate.

Dida

Campeão da Libertadores em 1997 com o Cruzeiro, o lendário goleiro brasileiro conquistou a Champions League duas vezes com Milan, em 2003 e 2007.

Roque Junior

Antes de ser campeão com o Milan na Champions League, Roque Junior venceu a Libertadores em 1999 com a camisa do Palmeiras.

Cafú

Cafú ajudou o São Paulo a ganhar as Libertadores de 1992 e 1993. Depois de jogar com Zaragoza, Palmeiras e Roma, o lateral venceu a Champions League de 2007 com o Milan.

Carlos Tévez

Tévez conquistou a Copa Libertadores de 2003 com o Boca Juniors e a Champions League de 2008 com o Manchester United.

Walter Samuel

Em 2000, o argentino foi campeão da América do Sul com o Boca Juniors. Em 2010, foi campeão europeu com a Inter de Milão.

Ronaldinho

Primeiro, Ronaldinho conquistou a Champions League de 2006 com o Barcelona. Em 2013, foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro.

Neymar

Venceu a Libertadores da América com o Santos em 2011. No Barcelona, foi campeão da Champions League de 2015.

Danilo

Ao lado de Neymar, Danilo conquistou a Libertadores de 2011 com o Santos. Pelo Real Madrid, foi campeão de duas edições da Champions League: 2016 e 2017.

Rafinha

Rafinha se tornou o décimo jogador a ser campeão da Champions League e da Libertadores. Conquistou a Europa com o Bayern de Munique em 2013 e América do Sul com o Flamengo em 2019.