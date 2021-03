Antoine Griezmann vive momentos felizes no Barcelona. Em um 2021 mágico, que o tem como o jogador com maior contribuição em gols do continente europeu, ele continua escrevendo episódios de felicidade. O último, sendo vital na Copa do Rei contra o Granada para chegar nas semifinais. E não foi seu único motivo de alegria.

Graças ao excelente cabeceamento que marcou no acréscimo do elétrico 3 a 5, o ex-atacante do Atlético de Madrid deu mais um passo para fazer história no Barcelona ao igualar Ludovic Giuly na segunda posição, com 26 gols em jogos oficiais.

Obviamente, um cataclismo teria de ocorrer para que Griezmann não superasse o ex-jogador do Lyon. Claro que Thierry Henry (49) ainda está longe de ser alcançado e o 'Pequeno Príncipe' também não pode ser esquecido, já que Dembélé aparece entre os primeiros nesse 'Top 10' com apenas um gol a menos que ele (25).

Estes são os 10 maiores artilheiros franceses da história do Barça:

Éric Abidal (2)

Samuel Umtiti (2)

Lucas Digne (2)

Lucien Muller (3)

Jérémy Mathieu (4)

Clement Lenglet (7)

Antoine Griezmann (26)

Ludovic Giuly (26)

Ousmane Dembélé (27)

Thierry Henry (49)