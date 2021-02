Os 10 maiores goleadores de 2021

2021 mal começou e janeiro já se foi. Nesse ano atípico, já tivemos um montão de bolas na rede e alguns jogadores começaram o novo ano com tudo. BeSoccer Pro elaborou um 'top 10' dos goleadores desse ano nas grandes ligas.

Para isso, levou em consideração apenas os jogadores que disputaram no mínimo cinco jogos. E quem manda na Europa é ele, Robert Lewandowski. O polonês deixou a sua marca sete vezes nos seis jogos que disputou até aqui.

'Lewa' é o único que conseguiu marcar em todos os jogos desde que 2021 começou. Atrás do '9' do Bayern estão Luis Suárez, Destro, Volland, Wamangituka e Guillermo Maripán, o único defensor nessa classificação.

Se olhássemos a classificação considerando todas as competições oficiais e não as ligas, Lewandowski (6/7) continuaria no primeiro lugar, com o bético Sergio Canales em segundo (5/6). Luis Suárez, com 4/5 e seis tentos, ficaria na terceira posição.