Os 100 jogos de Vinicius: da explosão a derrocada dos números

Caso entre em campo nessa segunda-feira contra a Real Sociedad, Vinicius Jr alcançará os 100 jogos com a camisa merengue do Real Madrid. 100 em que deixou mais dúvidas do que certezas.

O atacante brasileiro fez a sua estreia oficial em um derby, no dia 29 de setembro de 2018 contra o Atlético de Madrid. Desde então disputou 99 jogos sendo 58 vitórias, 16 empates e 25 derrotas.

O início de Vini foi impressionante. O brasileiro se consolidou no time principal, briga por todos os títulos sob comando de Zidane, mas os seus números diminuíram.

BeSoccer Pro analisou os dados do brasileiro, temporada por temporada, para ver a evolução que o atacante teve ao longo dessas três temporadas pela equipe do Bernabéu.

Os zagueiros aprenderam a se defender de Vinicius, que desde a sua chegada vem marcando menos gols a cada 90 minutos, cruzando pior, driblando menos e perdendo mais bolas.

Esses são os números que chamam mais atenção. Vini passou de marcar 0,21 na 2018-19 a 0,17 na presente temporada. Além de chutar menos, já que antes tentava 1,4 vezes contra 0,47.

Outro dado importante é o de assistências, que sofre uma baixa considerável. Antes tinha 0.41 e agora tem 0,17.

Seu papel como ponta

Vini se sente a vontade jogado pelos lados do campo, onde suas principais funções são driblar e cruzar, apostando na sua velocidade e ousadia. Pois bem, no seu primeiro ano, Vinicius driblava 11,79 vezes a cada 90 minutos com 55,26% de sucesso. Esses números baixaram para 9,54 e 43,9% na 2020-21.

Com relação aos cruzamentos, o brasileiro passou de dar 3,72 cruzamentos na área a 2,5 em apenas duas temporadas e de 0.98 cruzamento de sucesso aos 0,7 na atual temporada.

Números que apontam para um pequeno declínio dos números de Vinicius Jr com a camisa do Real Madrid, apesar de ainda contar com a confiança de Zidane.