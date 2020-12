Os 12 discípulos de Zidane

O Real Madrid teve um desempenho mais do que excelente nos últimos 15 dias. Os merengues conquistaram cinco vitórias.

Especificamente, 12 são os jogadores que estiveram em campo em todos esses jogos contra o Sevilla (0-1), Atlético de Madrid (2-0), Athletic Bilbao (3-1) e Eibar (1-2) na LaLiga e contra o Borussia Mönchengladbach (2-0) na Liga dos Campeões.

Sem dúvida, o técnico francês, por vários motivos, contou com um grupo muito específico que tirou do buraco onde estava sua equipe depois das duas derrotas consecutivas contra o Alavés (1-2) e o Shakhtar Donetsk (2- 0).

A lista dos 12 discípulos que monopolizaram todo o protagonismo é composta por Courtois, Varane, Mendy, Kroos, Benzema, Lucas Vázquez, Modric, Sergio Ramos, Casemiro, Vinícius, Carvajal e Rodrygo.

De todos eles, cinco jogaram tudo: Courtois, Varane, Mendy, Kroos e Benzema. Eles não foram substituídos em nenhum dos cinco jogos e passaram 450 minutos em campo. E o desempenho acabou sendo muito alto para não decepcionar Zidane, que só pôde assistir e aplaudir a todos.

Courtois salvou o Real Madrid com uma atuação impecável contra o Athletic; Mendy colocou definitivamente Marcelo no banco depois de mostrar uma solidez defensiva equilibrada e uma progressão física inesgotável no ataque; Varane recuperou seus melhores sentimentos no centro da defesa; Kroos é mais uma vez um guia luminoso; e Benzema está no melhor momento da carreira depois de fazer cinco gols nesses cinco jogos.

Atrás, outros nomes da primeira equipe do Real Madrid também acumulam méritos para desfrutar da máxima confiança de Zidane. É o caso de Lucas Vázquez, que renasceu das cinzas com cinco partidas entre os onze titulares. Só foi substituído uma vez, no confronto com o Atlético de Madrid, e acumula 435 minutos dos 450 possíveis.

Luka Modric é o sétimo homem com mais tempo em campo nas vitórias do Real Madrid. Tal como os restantes, sempre começou e só saiu de campo no confronto com o Atlético aos 88 minutos e contra o Eibar aos 72 minutos. O mágico croata, junto com Kroos, é uma referência na ordem merengue e voltou ao nível que o levou a ganhar a Bola de Ouro.

Sergio Ramos não jogou tudo porque não conseguiu. O jogo contra o Sevilla que deu início à série de vitórias foi perdido por lesão e depois não saiu mais de campo. Assim como o brasileiro Casemiro, que não jogou contra o Atlético por suspensão. Ambos acumulam 360 minutos e seus reservas, Nacho Fernández e o uruguaio Valverde, deram conta do recado.

A lista dos 12 escolhidos continua com Vinicius Júnior, que chega aos 306 minutos. Sempre foi titular em todos os jogos, exceto no último, porque não pôde viajar para Eibar devido a gastroenterite.

O jogador número onze é Dani Carvajal, que chega a 259 minutos. Ele perdeu as partidas contra o Sevilla e o Borussia Mönchengladbach devido a lesão, voltou a ser titular e foi substituído contra o Atlético e depois jogou tudo em alto nível.

E por último na lista está o brasileiro Rodrygo Goes. Enquanto Lucas Vázquez substituiu Carvajal no lado direito nas partidas contra Sevilla e Borussia Mönchengladbach, ele contava para Zidane em suas escalações.

Depois entrou em campo nas segundas metades dos duelos contra o Atlético e Athletic Bilbao e voltou a ser titular contra o Eibar devido à ausência de Vinicius. Atinge 238 minutos.

O resto dos jogadores que participaram nas vitórias do Real Madrid acumulam tempo praticamente residual. Marco Asensio, sempre reserva, teve tempo em todos os jogos para chegar aos 96 minutos.

Mais tarde, Nacho desfrutou de um duelo completo devido à ausência de Ramos em Sevilha; contra o Athletic, Valverde jogou no lugar de Casemiro e foi substituído por Isco nos últimos 26 minutos; e Sergio Arribas vestiu a camisa do Real Madrid pela primeira vez em uma partida oficial contra o Borussia Mönchengladbach.

Talvez, com menos lesionados, Zidane tivesse distribuído os minutos entre mais jogadores. Por esse motivo, Luka Jovic, Eden Hazard, Mariano Díaz e Martin Odegaard ficaram de fora, enquanto outros que estavam disponíveis como Marcelo, Militão, Lunin e Odriozola não acumularam minutos.

No final, a jogada correu bem para Zidane. Por convicção ou necessidade, ele formou um grupo muito específico com o qual saiu do buraco em que parecia estar preso. Com a guarda fiel de 12 discípulos, é co-líder com o Atlético com dois jogos a mais e está nas oitavas de final da Champions League.