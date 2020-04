Os 14 gols que o coronavírus pode tirar dos pés de Messi

No momento, não há data para o retorno do futebol, embora na Espanha exista um cenário que contemple a retomada da LaLiga nos dias 6 e 7 de junho. Se isso ocorrer, desde que a Saúde ofereça garantias de não contágio, será a hora de aproveitar o jogo de Messi e companhia novamente.

Com o retorno do futebol ou não, parece claro que nenhum jogo será disputado na Espanha em abril e maio, como já não houve na segunda quinzena de março, muito menos na Champions, que espera retomar as atividades em agosto. Sabina perdeu o mês de abril; Messi poderia acabar sem março, abril e maio. Em Março já desfrutou muito pouco, porque foi em 13 de março quando começou a suspensão dos campeonatos, foi quando o Estado de Alarme na Espanha já estava avançando.

O período que vai de 13 de março ao final da campanha sempre foi bom para Leo. Se você contar os gols que Messi fez neste período de tempo nos últimos dez anos (de 2010 a 2019), o bom trabalho do argentino é confirmado: ele fez 139 gols. Isso é determinado pelo ProFootballDB, o laboratório estatístico do BeSoccer. Ou de outro modo: Messi faz 14 gols em média de 13 de março a junho. Ele marca a cada seis dias. Garante um gol em quase todos os jogos que ocorrem nas etapas decisivas.

O craque do Barcelona concentra 26,18% de seus gols na última década entre essas duas datas. Dos 531 que ele fez de 2010 a 2019, 139 se concentraram em apenas dois meses e meio. Messi calcula a média de 53,1 por ano civil, 14 deles na última fase da campanha, quando todos os títulos e troféus são jogados.

Entre 13 de março e junho do ano passado, Messi fez 17 gols; na temporada anterior, 13; em 2017, 15; em 2016, apenas cinco; mas em 2015 ele fez 17 gols e em 2014, 13. As lesões o afetaram em 2013 e seu número foi reduzido para sete gols. Seu pico é em 2012, quando ele marchou de 13 de março até a conclusão comemorando um total de 23 gols. Oito em 2011 e 21 em 2010 completam suas estatísticas.

O futebol espanhol foi seriamente prejudicado pelo COVID-19 (como qualquer setor da sociedade). Se o futebol não voltar, o coronavírus poderá "roubar" de Messi esses 14 gols; Se reativar, a estrela do Barcelona terá a oportunidade de concentrar nos meses de verão todas as comemorações que ele guardou na gaveta no momento devido à pandemia viral.