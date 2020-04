Os 25 melhores do mundo nos últimos 25 anos

25. Gianluiggi Buffon (Itália)

Deixou sua marca, principalmente na Juventus e na Seleção Italiana.

24. Sergio Ramos (Espanha)

Capitão do Real Madrid e da Seleção da Espanha, ganhou todos os troféus da equipe.

23. Romário (Brasil)

Um dos maiores nomes do Brasil e que brilhou também no Barcelona

22. Paul Scholes

Homem crucial no Manchester United desde que estreou em 1993 até sua aposentadoria

21. Raúl (Espanha)

Lenda do Real Madrid, deu seus últimos passos na Alemanha

20. Sergio Busquets (Espanha)

Âncora do meio-campo de Barcelona e da Seleção Espanhola na última década.

19. Luka Modric (Croácia)

Bola de Ouro 2018 e vice-campeã do mundo com a Croácia.

18. Eric Cantona (França)

Um dos jogadores mais carismáticos da história do Manchester United

17. Gabriel Batistuta (Argentina)

Artilheiro nato da Argentina, levou sua qualidade à Serie A

16. Luis Figo (Portugal)

Sua carreira foi marcada por sua partida para o Real Madrid, mas tanto no clube merengue quanto em Barcelona ele mostrou sua grande qualidade.

15. Wayne Rooney (Inglaterra)

Outra lenda do Manchester United que jogou seus últimos anos fora do Old Trafford

14. Kaká (Brasil)

O último Bola de Ouro antes do domínio de Messi e Cristiano Ronaldo, viveu seu melhor momento no Milan

13. Ryan Giggs (País de Gales)

Outro homem que não se mudou de Old Trafford para ser um sinal da equipe de Ferguson.

12. Fabio Cannavaro (Itália)

Bola de Ouro de 2006 após ganhar o Mundial com a Itália

11. Rivaldo (Brasil)

A transferência para Barcelona no último dia do mercado criou uma norma na LaLiga. Além disso, ele foi um dos melhores jogadores dos anos 90.

10. Roberto Baggio (Itália)

A grande qualidade do atacante italiano o levou a entrar no Top 10

9. Paolo Maldini (Itália)

Zagueiro incrível e lenda convenientes em San Siro, agora ele vê seu filho seguir seus passos.

8. Andrés Iniesta (Espanha)

O homem que deu à Espanha a Copa do Mundo de 2010 foi uma peça essencial no melhor Barcelona da história.

7. Xavi Hernández (Espanha)

Outro componente do melhor Barça e da melhor Espanha da história. Iniesta não é compreendido sem Xavi, o metrônomo.

6. Thierry Henry (Arsenal)

A trajetória do francês levou-o de triunfar no Highbury para triunfar no Camp Nou, com um papel mais secundário.

5. Ronaldinho (Brasil)

Em seu melhor momento, poucos chegaram perto dele. Deixou de brilhar quando parou de se interessar pelo futebol.

4. Ronaldo Fenômeno (Brasil)

O melhor atacante puro da história. A não ser por conta das lesões, sua carreira teria sido mais larga.

3. Zinedine Zidane (França)

A qualidade em forma de jogador. O gol em Glasgow é lembrado, acrescentando a Copa do Mundo de 1998.

2. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Marcador incansável, ele deu um impulso para melhorar sua melhor virtude. Se não coincidisse com Messi, ele teria levado dez Bolas de Ouro.

1. Leo Messi (Argentina)

O melhor jogador desse quarto de século e um dos melhores, se não o melhor, da história.