Os 30 melhores atacantes da história escolhidos pela 'France Football'

A revista 'France Football' continua sua busca pelo melhor time de futebol da história. Depois de a presentar seus candidatos em todas as demais posições em campo, nesta segunda-feira foi a vez do atacante, contando com ponta direita, centroavante e ponta esquerda.

A formação escolhida foi um 3-4-3 em que já foram indicados 20 nomes para as duas vagas de meias defensivos e outros 20 de meias ofensivos. Por isso, as laterais entram no ataque com jogadores como Luis Figo e David Beckham.

Esta é a lista completa dos candidatos a melhor ponta direita: David Beckham, George Best, Samuel Eto'o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi e Arjen Roben.

Estes são os indicados para melhor atacante: Dennis Bergkamp, ​​Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusébio, Sándor Kocsis, Gerd Müller, Romário, Ronaldo, Van Basten e George Weah.