Os 31 mais experientes na Champions seguem na disputa

Os 31 jogadores com mais partidas disputadas pela Champions League estão divididos em sete dos 12 times que continuam na disputa pelo título. Atalanta, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Olympique de Lyon e Napoli são os que não têm jogadores na lista.

A relação conta com um líder que pode ultrapassar em breve o recordista histórico. Cristiano Ronaldo, com 169 jogos pela competição, vê Iker Casillas com 177 e tem chances reais de ultrapassar o goleiro na próxima edição. Logo após o português, está Lionel Messi, com 141.

Karim Benzema (119), Gerard Piqué (114), Sergio Busquets (112), Thomas Müller (111), Manuel Neuer (107) e Toni Kroos (102) são os outros jogadores que têm mais de 100 jogos.

Andruy Pyatov, que joga pelo Shakhtar Donetsk e tem 68 participações em Champions, é o 32º na lista e não está na atual edição da competição.

Estes são os 31 jogadores com mais jogos na Champions:

1. Cristiano Ronaldo 169

2. Leo Messi 141

3. Sergio Ramos 124

4. Gianluigi Buffon 123

5. Karim Benzema 119

6. Gerard Piqué 114

7. Sergio Busquets 112

8. Thomas Müller 111

9. Manuel Neuer 107

10. Toni Kroos 102

11. Marcelo 97

12. Robert Lewnadowski 86

13. Fernandino 84

14. Gonzalo Higuaín 82

15. Ángel di María 82

16. Luka Modric 81

17. David Alaba 78

18. Sami Khedira 77

19. Thiago Silva 77

20. Pedro Rodríguez 76

21. Jérôme Boateng 74

22. Raphaël Varane 73

23. Miralem Pjanic 72

24. Ivan Rakitic 71

25. Arturo Vidal 71

26. Giorgio Chiellini 70

27. Sergio Agüero 70

28. Douglas Costa 70

29. Isco Alarcón 69

30. Jordi Alba 68

31. David Silva 68