Os 4 jogadores do United que eram poupados por Ferguson

Alex Ferguson elevou o Manchester United ao topo do futebol nos anos 90 e na primeira década do novo século. Conquistou o auge graças à disciplina e a métodos que não são vistos no Old Trafford desde sua partida.

Ryan Giggs revelou que o escocês às vezes era duro com seus jogadores, mas havia quatro com quem ele nunca brigava.

"Havia apenas quatro jogadores com quem Ferguson nunca perdeu a cabeça: Eric Cantona, Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo", explicou.

"Eles faziam o que Ferguson lhes pedia em campo, então ele nunca teve a necessidade de brigar com eles", esclareceu.

"Cantona não fazia nada, não marcava, não corria como Tévez ou Rooney, não tinha influência no jogo, mas Alex sabia que mais cedo ou mais tarde ele faria algo de bom. Ele sabia como tratar as estrelas e agia de maneira diferente com cada uma delas. Ele era um mestre da psicologia e tirava o melhor de todos nós", concluiu o galês.