Os 4 maiores problemas do Liverpool

Problemas com os gols

O time não marcou nenhum contra o Atlético de Madrid, Watford e Chelsea, o que levou à eliminação na FA Cup e os forçou a buscar a virada na Champions League. É a pior fase no último ano e, com o Atlético a seis dias, não causam as melhores sensações. Os 'reds' precisam de pelo menos dois gols no jogo e não sofrer nenhum.

Dúvidas no centro do campo

A lesão de Jordan Henderson interrompeu completamente a equipe de Klopp. O inglês é o equilíbrio perfeito entre defesa e ataque e os de Anfield têm dificuldade em encontrar regularidade. As mudanças de Klopp não ajudaram a resolver tal problema da equipe.

Indecisões na defesa

Uma das chaves do sucesso do Liverpool em 2019 foi sua segurança defensiva. Uma fortaleza que começou no ataque e terminou em Virgil Van Dijk. O zagueiro não está regular nos últimos confrontos, com dúvidas contínuas e inesperadas nos jogos contra o Atlético de Madrid e Watford.

Baterias vazias

O Liverpool acabou acusando a disputa da Supercopa Europeia e do Mundial de Clubes. Seu futebol elétrico sofreu e o time ficou bastante cansado, apresentando um futebol arrastado. Quando uma equipe vertical não consegue ter velocidade, torna-se previsível.