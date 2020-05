Os 50 gols mais bonitos da Champions... e Messi fora do Top 10

Leo Messi foi o jogador que ganhou o maior número de Bolas de Ouro, um prêmio que tradicionalmente é concedido pela revista France Football. Era lógico, portanto, esperar que o argentino aparecesse no 'Top 10' dos melhores gols da Liga dos Campeões, mas não há vestígios dele.

O número um não tem discussão. Estamos falando do voleio de Zidane na final da Liga dos Campeões de 2002 contra o Bayer Leverkusen. Foi escolhido por sua importância, mas também por sua perfeita execução e plasticidade.

Segundo o próprio futebol da França, ele tem "equilíbrio, delicadeza, poder... tem tudo". E isso é algo que ninguém pode negar. No número dois, encontramos a bicicleta de Bressan contra o Barcelona, ​​com a Fiorentina, em 1999.

E o terceiro é a bicicleta impossível de Cristiano para a Juve em 2018. Três gols sem discussão possíveis. Stankovic, Mexès, Bale, Essien, Mandzukic, Ronaldinho e Ramsey ocupam o resto das posições no 'Top 10'.

E Messi? Para encontrar o argentino, você deve descer para o número 15. É o gol de falta dele no Liverpool em 2019. O '10' do Barça aparece mais três vezes no 'Top 50', com seus gols contra o Bayern (o da queda de Boateng em 2015), United (na final de 2009) e Real Madrid (nas semifinais de 2011).

Cristiano Ronaldo, o segundo jogador com mais Bolas de Ouro, aparece em duas outras ocasiões neste 'Top 50'. Com seu grande gol contra o Porto jogando pelo United em 2009 e outro ao Arsenal na mesma temporada.

Portanto, o caso de Cristiano é igualmente curioso, apesar de ter vencido com o Real quatro de suas cinco Bolas de Ouro, ele só teve um gol no 'Top 50' vestindo a camisa merengue.

E é igualmente estranho que o 'Iniestaço', o gol de Andrés Iniesta contra o Chelsea nas semifinais de 2009, esteja na 36ª colocação, enquanto o gol de Michael Essien na mesma partida é o sétimo da lista, sendo ambos de um estilo semelhante, embora com uma carga emocional muito diferente.

É possível que a controvérsia em torno da jogada que culminou com o gol de Iniesta tenha jogado contra ele quando se tratava de colocá-lo nesse ranking.

Esta é a lista completa:

1.- Zidane (Real Madrid) no Bayer Leverkusen em 2002

2.- Bressan (Fiorentina) no Barcelona em 1999

3.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) na Juventus em 2018

4.- Stankovic (Inter de Milão) no Schalke 04 em 2011

5.- Mexès (Milão) no Anderlecht em 2012

6.- Bale (Real Madrid) no Liverpool em 2018

7.- Essien (Chelsea) no Barcelona em 2009

8.- Mandzukic (Juventus) no Real Madrid em 2017

9.- Ronaldinho (Barcelona) no Chelsea em 2005

10.- Ramsey (Arsenal) no Galatasaray em 2014

11.- Claudio López (Valencia) no PSV Eindhoven em 1999

12.- Ziyech (Ajax) no Chelsea em 2019

13.- Hugo Almeida (Porto) na Inter de Milão em 2005

14.- Savicevic (Milão) no Barcelona em 1994

15.- Messi (Barcelona) no Liverpool em 2019

16.- Van Basten (Milão) no Gotemburgo em 1992

17.- Weah (PSG) no Bayern de Munique em 1994

18.- Ibrahimovic (PSG) no Anderlecht em 2013

19.- Hagi (Galatasaray) no Mônaco em 2000

20.- Giannakopoulos (Olympiakos) no Porto em 1997

21.- Coridon (PSG) no Porto em 2004

22.- Crouch (Liverpool)no Galatasaray em 2006

23.- Cristiano Ronaldo (Manchester United) no Porto em 2009

24.- Robben (Bayern de Munique) no Manchester United em 2010

25.- Eto'o (Barcelona) no Panathinaikos em 2005

26.- Berbatov (Bayer Leverkusen) na Roma em 2004

27.- Drogba (Chelsea) no Barcelona em 2006

28.- Messi (Barcelona) no Bayern de Munique em 2015

29.- Henry (Arsenal) no Sparta Praga em 2005

30.- Lucho González (Porto) no Hamburgo em 2006

31.- Sabizter (RB Leipzig) no Zenit em 2019

32.- Lee Sharpe (Manchester United) no Barcelona em 1994

33.- Messi (Barcelona) no Manchester United em 2009

34.- Lampard (Chelsea) no Barcelona em 2006

35.- Redondo-Raúl (Real Madrid) no Manchester United em 200.

36.- Iniesta (Barcelona) no Chelsea em 2009

37.- Zahavi (Apoel Tel Aviv) no Lyon em 2010

38.- Ljungberg-Bergkamp (Arsenal) na Juventus em 2001

39.- Messi (Barcelona) no Real Madrid em 2011

40.- Veron (Lazio) no Feyenoord em 2000

41.- Cristiano Ronaldo (Manchester United) no Arsenal em 2009

42.- Silva (Valência) no Chelsea em 2007

43.- Papin (Milão) no Porto em 1993

44.- Perisic (Borussia Dortmund) no Arsenal em 2011

45.- Mancini (Roma) no Lyon em 2007

46.- González (Panathinaikos) no Arsenal em 2004

47.- Mikael Nillson (Goteborg) no PSV em 1993

48.- Deivid (Fenerbahçe) no Chelsea em 2008

49.- Juninho (Lyon) no Bayern de Munique em 2003

50.- Henry (Arsenal) no Real Madrid em 2006