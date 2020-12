Os 55 indicados ao XI do ano do FIFPro

55 jogadores são os finalistas a ocupar as onze posições do time ideal do FIFPro, o sindicato dos jogadores de futebol. O final do ano está forte e é preciso escolher quem foi o melhor neste 2020.

A FIFPro informou que recebeu votos de jogadores de 67 países e que aumentou a proporção de goleiros, já que antes eram apenas cinco e agora são dez finalistas. Cinco zagueiros foram tirados da conta.

Dos 55 jogadores de futebol, são onze que aparecem pela primeira vez: Gianluigi Donnaruma, Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Alphonso Davies, Dele Alli, Bruno Fernandes, Leon Goretzka, Jordan Henderson, Pierre-Emerick Aubameyang, Serge Gnabry e Erling Haaland.

Alemanha e Brasil são os países com mais jogadores entre os finalistas, com oito cada. No país sul-americano, destaca-se a presença de Dani Alves, o segundo jogador que não joga na Europa a se eleger, só depois de Neymar quando ainda não havia chegado ao Barcelona.

O onze ideal do ano de 2019 foi composto por: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Sergio Ramos, Marcelo; Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modric, Kylian Mbappé; Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Confira a lista dos 55 candidatos ao melhor XI de 2020

Goleiros

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

David de Gea (Manchester United, Espanha)

Gianluigi Donnarumma (Milan, Itália)

Moraes Ederson (Manchester City, Brasil)

Hugo Lloris (Tottenham, França)

Keylor Navas (PSG, Costa Rica)

Manuel Neuer (Bayern de Munique, Alemanha)

Jan Oblak (Atlético, Eslovênia)

Marc-André ter Stegen (Barcelona, Alemanha)

Zagueiros

David Alaba (Bayern de Munique, Áustria)

Jordi Alba (Barcelona, España)

Toby Alderweireld (Tottenham, Bélgica)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra)

Dani Alves (São Paulo, Brasil)

Jerome Boateng (Bayern de Munique, Alemanha)

Alphonso Davies (Bayern de Munique, Canadá)

Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda)

Kalidou Koulibaly (Napoli, Senegal)

Matthijs de Ligt (Juventus, Holanda)

Marcelo (Real Madrid, Brasil)

Sergio Ramos (Real Madrid, Espanha)

Andrew Robertson (Liverpool, Escócia)

Thiago Silva (Chelsea, Brasil)

Raphäel Varane (Real Madrid, França)

Meio-campistas

Thiago Alcantara (Bayern de Munique/Liverpool, Espanha)

Dele Alli (Tottenham, Inglaterra)

Sergio Busquets (Barcelona, Espanha)

Casemiro (Real Madrid, Brasil)

Philippe Coutinho (Bayern de Munique/Barcelona, Brasil)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Leon Goretzka (Bayern de Munique, Alemanha)

Jordan Henderson (Liverpool, Inglaterra)

Frenkie de Jong (Barcelona, Holanda)

N'Golo Kanté (Chelsea, França)

Toni Kroos (Real Madrid, Alemanha)

Josha Kimmich (Bayern de Munique, Alemanha)

Luka Modric (Real Madrid, Croácia)

Thomas Müller (Bayern de Munique, Alemanha)

Atacantes

Sergio Agüero (Manchester City, Argentina)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabão)

Karim Benzema (Real Madrid, França)

Serge Gnabry (Bayern de Munique, Alemanha)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Noruega)

Zlatan Ibrahimovic (Milan, Suécia)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique, Polônia)

Sadio Mané (Liverpool, Senegal)

Kylian Mbappé (PSG, França)

Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

Neymar Junior (PSG, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool, Egito)

Heung-Min Son (Tottenham, Coréia do Sul)