Os altos e baixos de Jovic preocupam o Real Madrid

Quando Luka Jovic foi emprestado ao Eintracht Frankfurt, o sérvio tinha grandes esperanças de reencontrar o nível alto que já teve. Mas ele viu como seu substituto, André Silva, apresentava um momento incrível.

Adi Hütter deixou-o primeiro no banco e a sua explosão foi brutal. Em sua primeira meia hora de jogo, ele fez um doblete contra o Schalke 04. E apenas seis dias depois, ele marcou contra o Arminia Bielefeld na vitória por 5 a 1 no Eintracht.

Mas aí ele parou de contar. Enquanto o técnico alemão foi questionado sobre quando Jovic seria titular, o sérvio não conseguiu entrar no XI até 20 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern.

Naquele dia não marcou, voltou ao banco e neste sábado voltou a ser titular. Jovic completou os 90 minutos contra o Stuttgart pela primeira vez e enfileirou seu sexto jogo sem ver o gol (ele teve um gol anulado por impedimento de Kostic). Algo que irritou o Real Madrid.

O portal 'AS' explica que o plano dos merengues era que Jovic se revalorizasse no Eintracht e ficasse lá ou, pelo menos, ganhasse pretendentes na Europa. O desejo é recuperar o investimento de 60 milhões de euros pago por ele, embora isso, especialmente neste mercado pandêmico, pareça impossível.

A verdade é que era impossível ter menos salário do que no Real, onde estava mergulhado no ostracismo. Mesmo assim, no Santiago Bernabéu continua a preocupação pois Jovic vive na sombra de André Silva, indiscutível com 20 gols nesta temporada.