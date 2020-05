Os atacantes preferidos de Lewandowski, sem Messi e Cristiano

Está na moda que os jogadores elaborem as suas próprias listas com os melhores com quem já jogaram, os melhores do mundo, por posição, enfim, chegou a vez de Lewandowski.

O polonês foi convidado a escolher os seus cinco atacantes favoritos. O ranking começa com Timo Werner, a quem apontou como a grande referência ofensiva da 'die Mannschaft' no futuro.

Na sequência, Luis Suárez. O uruguaio vem sendo peça fundamental no ataque do Barcelona nas últimas temporadas, com gols, assistências e títulos.

Kun Agüero, Karim Benzema e Kylian Mbappé completam a lista de cinco atacantes de luxo. No entanto, chama atenção as ausências de Messi e Cristiano, nomes marcaram a última década no futebol mundial.

Um despiste ou uma exclusão intencional? Acreditamos na boa fé do polonês. É bem provável que ele tenha levado em consideração aqueles nomes que se parecem mais ao seu estilo de '9' clássico.