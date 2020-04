Os brasileiros que fazem 24 anos e podem ficar de fora dos Jogos Olímpicos

O Brasil garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas pode ter desfalques para a competição devido ao adiamento causado pelo coronavírus.

Eles completam 24 anos, um a mais que o limite estabelecido para o futebol masculino, tudo devido a um conflito de interesses entre a Fifa, maior entidade do futebol, e o Comitê Olímpico Internacional (COI).

No entanto, em tempos de crise e improvisações emergenciais de calendários, a tendência é de que haja uma adaptação para essa situação.

A Fifa, depois de se reunir para avaliar as consequências do coronavírus, recomendou que fosse feita uma exceção e que os jogadores do sub-24 fossem admitidos para Tóquio 2021.

Como o torneio olímpico não está na jurisdição da Fifa, a mudança ainda tem que ser oficializada pelo COI.

Não parece haver uma justificativa para que o os organizadores da Olimpíada recusem, até porque é do seu interesse contar com a maior quantidade possível de jogadores de alto nível.

No entanto, caso tudo seja mantido, alguns jogadores seriam ausências muito sentidas pela Seleção Brasileira. Confira a lista que desfalcaria o Brasil nesse cenário: