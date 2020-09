Os candidatos a melhor da temporada na Inglaterra

Liverpool e Manchester City ocupam toda a lista de candidatos ao reconhecimento de melhor jogador da temporada 2019-20 que será entregue pela Associação dos Futebolistas Profissionais da Inglaterra.

Os indicados a melhor atleta profissional são: Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Sadio Mané e Trent Alexander-Arnold do Liverpool; Kevin de Bruyne e Raheem Sterling do City.

O prêmio será entregue na próxima terça-feira, 8 de septiembre. Vale lembrar que para a Premier League, apesar do título do Liverpool, escolheu De Bruyne como o melhor da competição.

Entre as mulheres, as candidatas a melhor jogadora são as seguintes: Beth England, Sophie Ingle, Guro Reiten Ji So-yun (Chelsea), Kim Little e Vivianne Miedema (Arsenal).

Os indicados a melhor jogador jovem são: Tammy Abraham, Mason Mount (Chelsea), Alexander-Arnold (Liverpool), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United) e Bukayo Saka (Arsenal).

Na categoria feminina, as candidatas a revelação são: Erin Cuthbert (Chelsea), Lauren Hemp, Chloe Kelly, Ellie Roebuck, Georgia Stanway (Manchester City), e Lauren James (Manchester United).