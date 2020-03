Os cartões amarelos de Piqué mostram muito desse Barça

Essa temporada vem sendo bastante complicada para Gerard Piqué, o que se traduz em algo que já se tornou habitual: cartões amarelos para o zagueiro.

Em outubro os problemas do espanhol com os excessos de cartões já preocupavam, mas a situação não melhorou muito. De acordo com o diário 'AS', Piqué recebeu 16 amarelos em todas as competições disputadas até aqui na temporada.

Por competições: LaLiga (onze), Champions (três), Copa do Rei (uma) e a Supercopa (outra no duelo contra o Atleti). Essa é a média de cartões mais alta da sua carreira, praticamente uma a cada duas partidas (0,48).

O fato é que o zagueiro vem sendo cada vez mais importante para o time azulgrana, peça fundamental em uma defesa que já sofreu 31 gols em 27 partidas até o momento.