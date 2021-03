Os cinco candidatos a substituir Cavani no Manchester United

Christos Tzolis

Jogador grego de 19 anos, Christos Tzolis é o goleador do PAOK e traria mobilidade por não atuar como centroavante tão fixo. Uma opção mais barata e jovem para render no futuro.

Edin Dzeko

O bósnio de 34 anos seria uma solução já consagrada. Após seis temporadas na Roma, ele tem saída esperada para o fim da próxima temporada, mas seu passado no City pode dificultar a ida ao United.

Paulo Dybala

Nem tão jovem nem tão experiente. Aos 27 anos, Dybala vive uma temporada complicada na Juventus, principalmente em função das lesões. Uma mudança de ares pode ser positiva para o argentino.

André Silva

Sua carreira vem sendo feita de altos e baixos, mas a atual temporada com o Eintracht faz ele ser o segundo colocado entre os artilheiros da Bundesliga. Com 19 gols, André Silva está empatado com o fenômeno Haaland.

Erling Haaland

Esse seria o grande sonho do Manchester United. Mais caro e mais difícil, mas mais promissor e garantia de gols.