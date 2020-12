Os cinco estádios que voltarão a receber torcedores na Premier League

Já se sabia que os torcedores voltariam parcialmente aos estádios da Premier League, mas a organização do campeonato inglês divulgou um comunicado especificando quais estádios poderão receber torcedores e em que circunstâncias. São eles o American Express Community Stadium, Stamford Bridge, Anfield, Tottenham Hotspur Stadium e London Stadium.

Por que esses? Porque se encontram na zona 2 das várias áreas que o Governo britânico limitou para aplicar diferentes medidas em relação ao COVID-19. Na 1, as medidas são mais soltas; no número 2, existem algumas permissões e na de número 3, muito menos.

A 2, que embora não permita muita mobilidade, tem algum progresso, ocupando as cidades onde jogam Brighton, Chelsea, Liverpool, Tottenham e West Ham United (Liverpool e Londres). Portanto, neste final de semana, ao jogarem localmente, poderão receber 2.000 de seus fãs.

A Premier League, além de dar essa explicação, lembrou em suas redes sociais que as distâncias de segurança devem ser mantidas. Não se poderá comemorar os gols ficando perto de outros torcedores, nem tirar a máscara se não for para comer. Será preciso preencher um questionário de saúde antes de entrar, medir sua temperatura e lavar bem as mãos. Porém, cada clube publicou seu próprio protocolo para que seus fãs ficassem cientes sobre o que eles teriam que fazer no estádio.