Os cinco grandes que sonham com Semedo

Tudo indica que Semedo fará as malas nesse janela. No Barça não pensam na renovação do seu contrato e já preparam para a sua saída.

Ofertas não vão faltar ao Barcelona. De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', cinco gigantes do futebol europeu estariam interessados no seu futebol.

Manchester City, Juventus, Bayern de Munique, PSG e Inter de Milão seriam os pretendentes do luso para a próxima temporada, segundo a citada fonte.

O diário catalão afirma que, no momento, o Barça teria duas vias abertar: estaria negociando com a Inter e a Juventus. Os dois clubes italianos teriam perguntado pela situação de Semedo.

Bayern, City e PSG também teriam o nome do lateral na agenda, mas até o momento as conversas não foram iniciadas.

O Barcelona sabe que Semedo tem muito mercado e, por isso, pode utilizá-lo como moeda de troca para a chegada de Lautaro ou de Pjanic.