Os cinco jogadores que, em 2016, Cristiano disse que triunfariam

Ao longo de suas carreiras, grandes estrelas são frequentemente questionadas sobre talentos emergentes. Isso aconteceu com Cristiano Ronaldo em 2016. Eles perguntaram sobre os jovens que ele mais gostava, e o português destacou cinco.

Foi em uma entrevista com 'BT Sports'. "Existem muitos jogadores com potencial. Vou mencionar Martin Odegaard, do Real Madrid. Aos 16 anos ele ainda é jovem, mas dá para ver que ele é um jogador muito bom", disse o português.

"Além disso, por exemplo, Eden Hazard e o número 7 do Manchester United, Memphis Depay, também são bons jogadores. E, claro, Paul Pogba e talvez Neymar", acrescentou, para fechar seu 'Ttop 5'.

Como vemos, arriscar, ele acabou arriscando pouco. Porque Hazard, Pogba e Neymar tinham entre 23 e 25 anos. Não se pode dizer que são promessas jovens, é claro.

Sua maior aposta foi, sem dúvida, Odegaard, cujo inegável talento levou o Real Madrid a contratá-lo quando ele tinha apenas 16 anos. CR7 apostou nele, e não foi até agora, quatro anos depois, quando finalmente chegou ao nível esperado, depois de um ano e meio emprestado na Holanda.

Com Memphis Depay, a história foi bem diferente. Quando Cristiano apostou nele, ele praticamente tinha acabado de assinar pelo Manchester United, tendo surpreendido a Europa no PSV. Mas no Old Trafford a pressão o levou, e ele não recuperou o sorriso até dar um passo atrás e partir para o Olympique de Lyon.

Agora, falar sobre "jogadores com potencial" e citar Pogba (23 anos em 2016 e contratado por milhões pelo United), Neymar (consagrado aos seus 24 anos como estrela no Barça) e Hazard (o então líder do Chelsea aos 25 anos) foi muito conservador pela parte do português.