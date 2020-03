Os cinco melhores times da história

1. Ajax de Johan Cruyff

Entre 1965 e 1973, a equipe holandesa surpreendeu toda a Europa com o chamado 'futebol total'. Eles conquistaram três Copas da Europa consecutivamente, em 1971, 1972 e 1973. Cruyff e Neeskens lideravam uma equipe brilhante criada por Rinus Michels, que optou por um 4-3-3.

2. Brasil na Copa do Mundo de 1970

A 'Canarinha' é considerada a melhor equipe que já jogou em um Copa. Carlos Alberto marcou um gol na final contra a Itália. Zagallo era o treinador e os onze eram liderados por jogadores como Pelé, Tostão, Rivelino e Gerson.

3. Milan de Sacchi

É o único dos cinco times da lista em que a defesa era prioridade sobre o ataque. O técnico italiano administrou um time que se mexia como se fosse apenas um jogador, em suas próprias palavras. Baresi liderava a zaga do time que conquistou duas Copas da Europa consecutivas, as de 1988-89 e 1989-90. Os 'rossoneri' viviam não apenas de uma boa retaguarda, já que tinha Gullit e Rijkaard formando uma dupla especial no meio-campo, enquanto Van Basten era o matador indiscutível da equipe.

4. Real Madrid das cinco Copas da Europa

Ninguém jamais conseguiu repetir a façanha 'merengue' entre os anos de 1955 e 1960, sendo campeão europeu por cinco vezes consecutivas. Gento, Puskas, Kopa e Di Stéfano formaram um ataque brilhante.

5. Barcelona de Guardiola

Pep conseguiu aperfeiçoar a herança do 'Dream Team' de Johan Cruyff no Barcelona e adaptá-la ao século XXI, girando ao redor de Leo Messi. Xavi e Iniesta foram a bússola de uma equipe que também incluía jogadores como Carles Puyol, Sergio Busquets, Thierry Henry e Piqué. Eles ganharam tudo o que podiam juntos.