Os cinco nomes de Mourinho para ressuscitar o Tottenham

Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton)

Não quis renovar e isso lhe provocou alguns problemas. O Manchester City o que, mas Mourinho promete um maior protagonismo. Custa em torno aos 30 milhões de euros.

Timothy Castagne (Atalanta)

A Atalanta chamou a atenção da Europa e poderia perder alguns dos seus destaques. Castagne é titular obsoluto da lateral-direita do time de Bergamo. Custará uns 15 milhões de euros.

Kim-Min Jae (Beijing Sinobo Guoan)

Coreano como Son, algo que poderia facilitar a sua chegada. É um zagueiro polivalente de 23 anos bastante promissor. Está avaliado em 18 milhões.

Callum Wilson (Bournemouth)

O atacante vem sendo um dos melhores da Premier no modesto Bournemouth. O rebaixamento levará os 'cherries' a vender algumas das suas estrelas e Wilson pode ser uma delas.

David Brooks (Bournemouth)

Com apenas 23 anos, foi uma das revelações do Campeonato Inglês há duas temporadas, mas não rendeu ao mesmo nível na última devido as lesões. Parece que o Bournemouth fará caixa com ele.