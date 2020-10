Os cinco pilares de 2 mil jogos no Real Madrid de Zidane

O Real Madrid, líder até agora no Campeonato Espanhol, mais uma vez baseia seu estilo e confiabilidade em cinco homens que, juntos, já superaram os 2 mil jogos com a camisa do clube.

Sem apresentar muitas novidades com protagonismo nas últimas janelas, a base mantida com o quinteto segue produzindo a competitividade exigida para um time com tamanhas ambições.

Sergio Ramos é o capitão. Líder absoluto do grupo, o zagueiro dá a firmeza defensiva necessária e ainda supera frequentemente os goleiros adversários. Ele acumula 654 partidas e 99 gols como madridista.

Na frente, Karim Benzema é a grande referência do time. O número 9 é seu, assim como a responsabilidade dos gols, principalmente após a saída de Cristiano Ronaldo. O francês acumula 517 jogos com o Real Madrid.

Luka Modric ocupa a terceira posição dos cinco em número de jogos. O croata é um dos mais velhos, mas a idade (35 anos) não impede que siga contribuindo mesmo quando começa entre os reservas. Ele já disputou 347 partidas com o gigante do Bernabéu.

Räphael Varane (323) e Casemiro (244) fecham o quinteto, um grupo de jogadores que somam 2.028 partidas garantindo a confiança necessária para o técnico Zidane.