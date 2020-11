Os classificados para a fase final da Liga das Nações

A Liga das Nações chegou, nesta quarta-feira, ao fim de sua fase de grupos e tem as quatro vagas conquistadas por Itália, Bélgica, França e Espanha.

O 'Final Four' está previsto para acontecer entre os dias 6 e 10 outubro de 2021 e tem três concorrentes a sediar a competição: Itália, Países Baixos e Polônia.

No grupo 1, a seleção da Itália, treinada por Roberto Mancini, teve desempenho espetacular para garantir sua classificação, mas o ex-técnico de Inter de Milão e Manchester United precisou esperar até a última partida para conseguir avançar.

A vaga foi conquistada nesta quarta-feira, com vitória por 2 a 0 (gols marcados por Belotti e Berardi) na casa da Bósnia e Herzegovina, que foi rebaixada. Os italianos tiveram desempenho superior a Polônia e Países Baixos, que também integravam o grupo.

No grupo 2, a Bélgica também precisou da última rodada para se classificar e teve jogo decisivo contra a Dinamarca, com vitória por 4 a 2.

As duas seleções se enfrentaram em território belga, enquanto Inglaterra (terceira colocada) e Islândia (rebaixada) ficaram para trás.

No grupo 3, a França conquistou a passagem para o 'Final Four' com uma rodada de antecedência, quando derrotou a seleção de Portugal.

Enquanto os portugueses estiveram perto de se classificar e foram os únicos a arrancar um empate dos franceses ao longo da fase de grupos, Suécia e Croácia tiveram desempenho muito inferior e ficaram longe de conseguir a vaga.

O grupo 4 teve a grande surpresa da rodada, não pela seleção classificada, mas pela forma como a Espanha conquistou a vaga: goleando a Alemanha por 6 a 0.

Os alemães chegaram ao jogo decisivo com vantagem, mas ficaram de fora do restante do torneio, assim como Ucrânia e Suíça, os outros eliminados do grupo.