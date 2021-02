Os classificados para as oitavas de final da Europa League

Os últimos jogos de volta dos 16 avos de final da Europa League foram disputados nesta quinta-feira, confirmando os times que avançam para as oitavas de final.

Os confrontos serão definidos nessa sexta-feira (25) em sorteio, que não terá cabeças de chave e permitirá duelos entre times do mesmo país.

A primeira rodada da próxima fase está marcada para 11 de março e a volta será realizada em 18 de março. As quartas de final terão sorteio em 19 de março e jogos em 8 de abril (ida) e 15 de abril (volta).

A semifinal será disputada em 29 de abril (ida) e 6 de maio (volta), enquanto a grande final está marcada para 26 de maio e será realizada no Estádio Gdańsk, na Polônia.

Tottenham

O time de José Mourinho superou o Wolfsberger (Áustria) com facilidade, chegando ao placar agregado de 8 a 1 após vencer como visitante por 4 a 1 e em casa por 4 a 0.

Granada

O time espanhol eliminou o Napoli vencendo por 2 a 0 em casa e perdendo por 2 a 1 no estádio Diego Armando Maradona.

Villarreal

A vida com Gerard Moreno é mais fácil para o Villarreal, que contou com dois gols do artilheiro para superar o Red Bull Salzburg na vitória por 2 a 1 na volta. A ida também teve vitória espanhola: 2 a 0.

Arsenal

O Arsenal sofreu, mas acabou comemorando contra o Benfica. Após o empate por 1 a 1 na ida, Aubameyang definiu a vitória por 3 a 2 na volta.

Rangers

O time treinado por Gerrard fez o duelo mais movimentado, com 14 gols e vitória por 9 a 5 no agregado contra o Amberes (4 a 3 e 5 a 2).

Molde

Foi a surpresa da rodada. Os noruegueses surpreenderam com 2 a 0 sobre o Hoffenheim na volta e chegaram ao placar geral de 5 a 3.

Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk confirmou as expectativas ao eliminar o Maccabi Tel Aviv com vitórias de 2 a 0 na ida e 1 a 0 na volta.

Ajax

Duas vitórias do Ajax por 2 a 1 eliminaram os franceses do Lille.

Manchester United

O Manchester United passou por cima da Real Sociedad com goleada por 4 a 0 na ida e empatou em 0 a 0 na volta para garantir sua vaga.

Milan

Contra o Estrela Vermelha, o Milan teve mais dificuldade do que esperava. Avançou com dois empates: 1 a 1 em casa e 2 a 2 fora. A classificação veio graças aos gols marcados como visitante.

Slavia Praga

O time da República Tcheca surpreendeu ao eliminar o Leicester com 0 a 0 na ida e vitória fora de casa por 2 a 0 na volta.

Young Boys

O Young Boys, da Suíça, também foi zebra e eliminou o Bayer Leverkusen ao vencer as duas partidas: 4 a 3 na ida e 2 a 0 na Alemanha.

Roma

Com vitória por 3 a 1 nesta quita-feira, a Roma chegou ao placar agregado de 5 a 1 sobre o SC Braga e garantiu a vaga para as oitavas de final da Europa League.

Olympiacos

O Olympiacos superou o PSV com vitória por 4 a 2 na ida e derrota de 2 a 1 na volta.

Dínamo Zagreb

O Dínamo Zagreb derrotou o Krasnodar tanto na Rússia quanto na Croácia, conseguindo placar agregado de 4 a 2.

Dínamo de Kiev

Até os 83 minutos do jogo de volta, o Brugge estava classificado, mas o time ucraniano venceu no fim e conseguiu um placar geral de 2 a 1.