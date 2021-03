Os classificados para as quartas da Europa League

Após o término das disputas dos jogos das oitavas de final da Europa League 2020-21 nesta quinta-feira, já conhecemos todos os classificados para a próxima fase: Roma, Villarreal, Granada, Manchester United, Slavia Praga, Ajax, Dínamo Zagreb e Arsenal.

Com gol marcado por Paul Pogba, o Manchester United derrotou o Milan por 1 a 0 no San Siro e garantiu o placar agregado de 2 a 1. Após ter vencido por 2 a 0 no jogo de ida, o Tottenham perdeu por 3 a 0 para o Dínamo Zagreb, que contou com hat-trick de Mislav Orsic para avançar.

O Granada conquistou a vaga ao eliminar o Molde com placar agregado de 3 a 2. A Roma superou o Shakhtar Donetsk com resultado total de 5 a 2. Já o Arsenal passou pelo Olympiacos com placar agregado de 3 a 2.

O Slavia Praga eliminou o Rangers de Steven Gerrard com resultado total de 3 a 1. O Villarreal conseguiu a classificação após derrotar o Dínamo de Kiev duas vezes por 2 a 0. Por fim, o Ajax garantiu sua vaga ao superar o Young Boys com placar agregado de 5 a 0.

Os classificados conhecerão seus próximos adversários no sorteio dessa sexta-feira, 19 de março, que será realizado em Nyon, na Suíça. Vale destacar que não há cabeças de chave e equipes do mesmo país poderão se enfrentar.

As quartas de final têm jogos de ida e volta marcados para os dias 8 e 15 de abril, respectivamente. As semifinais ocorrerão em 29 e 6 de abril, enquanto a grande decisão, no estádio Energa Gdańsk (Polônia), será em 26 de maio.