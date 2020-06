Os confrontos das últimas rodadas do Espanhol

Há muito em jogo nesta reta reta final do Campeonato Espanhol: título, vaga para competições continentais e rebaixamento. Quase nada está definido e os times terão onze jogos pela frente.

Novos horários foram divulgados nesta segunda-feira, quando começa a 31ª rodada, com o Villarreal contra o Sevilla e o Leganés diante do Granada.

Falta apenas ser detalhada a programação das quatro rodadas finais. Compare os últimos confrontos e veja quem deve se dar melhor nos últimos jogos.

Rodada 31 (22-25 junho)

Segunda-feira 22

Villarreal-Sevilla (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Leganés-Granada (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Terça-feira 23

Valladolid-Getafe (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Levante-Atlético (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Barcelona-Athletic (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Quarta-feira 24

Alavés-Osasuna (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Real Sociedad-Celta (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Real Madrid-Mallorca (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Quinta-feira 25

Eibar-Valencia (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Betis-Espanyol (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Rodada 32 (26-29 junho)

Sexta-feira 26

Sevilla-Valladolid (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Sábado 27

Athletic-Mallorca (9h no horário de Brasília / 13h na hora portuguesa)

Celta-Barcelona (12h no horário de Brasília / 16h na hora portuguesa)

Osasuna-Leganés (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Atlético-Alavés (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Domingo 28

Levante-Betis (9h no horário de Brasília / 13h na hora portuguesa)

Villarreal-Valencia (17.00)

Granada-Eibar (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Espanyol-Real Madrid (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Segunda-feira 29

Getafe-Real Sociedad (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Rodada 33 (30 junio - 2 julho)

Terça-feira 30

Leganés-Sevilla (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Mallorca-Celta (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Barcelona-Atlético (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Quarta-feira 1

Alavés-Granada (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Valencia-Athletic (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Betis-Villarreal (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Valladolid-Levante (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Quinta-feira 2

Eibar-Osasuna (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Real Sociedad-Espanyol (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Real Madrid-Getafe (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Rodada 34 (3-6 julho)

Sexta-feira 3

Atlético-Mallorca (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Sábado 4

Celta-Betis (12h no horário de Brasília / 16h na hora portuguesa)

Valladolid-Alavés (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Granada-Valencia (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Domingo 5

Athletic-Real Madrid (9h no horário de Brasília / 13h na hora portuguesa)

Espanyol-Leganés (12h no horário de Brasília / 16h na hora portuguesa)

Osasuna-Getafe (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Villarreal-Barcelona (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Segunda-feira 6

Levante-Real Sociedad (14h30 no horário de Brasília / 18h30 na hora portuguesa)

Sevilla-Eibar (17h no horário de Brasília / 21h na hora portuguesa)

Rodada 35 (8 julho)

Athletic-Sevilla

Real Sociedad-Granada

Real Madrid-Alavés

Mallorca-Levante

Getafe-Villarreal

Eibar-Leganés

Celta-Atlético

Betis-Osasuna

Barcelona-Espanyol

Valencia-Valladolid

Rodada 36 (12 julho)

Alaves-Getafe

Villarreal-Real Sociedad

Sevilla-Mallorca

Osasuna-Celta

Levante-Athletic

Leganés-Valencia

Granada-Real Madrid

Espanyol-Eibar

Atlético-Betis

Valladolid-Barcelona

Rodada 37 (15 julho)

Athletic-Leganés

Getafe-Atlético

Eibar-Valladolid

Real Madrid-Villarreal

Celta-Levante

Real Sociedad-Sevilla

Betis-Alavés

Valencia-Espanyol

Barcelona-Osasuna

Mallorca-Granada

Rodada 38 (19 julho)

Leganés-Real Madrid

Atlético-Real Sociedad

Osasuna-Mallorca

Granada-Athletic

Villarreal-Eibar

Alavés-Barcelona

Levante-Getafe

Espanyol-Celta

Sevilla-Valencia

Valladolid-Betis