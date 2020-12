Os confrontos dos 16 avos de final da Liga Europa

As 32 equipes que avançaram com seus desempenhos na fase de grupos da Liga Europa já conhecem seus próximos adversários. Os duelos foram definidos em sorteio nesta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

A disputa dos 16 avos de final será iniciada em 18 de fevereiro, com as partidas de ida. No 25 de fevereiro, os times voltam a se enfrentar para os confrontos de volta.

O Benfica e o SC Braga não tiveram a melhor sorte. Os dois representantes portugueses pegaram dois dos adversários mais tradicionais: Arsenal e Roma, consecutivamente. Confira abaixo todos os duelos.

Benfica-Arsenal

Sporting Braga - Roma

PSV - Olympiacos

Lille - Ajax

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

Granada - Napoli

Molde - Hoffenheim

Young Boys - Bayer Leverkusen

Krasnodar - Dínamo Zagreb

Salzburgo - Villarreal

Slavia de Praga - Leicester City

Royal Antwerp - Rangers FC

Estrela Vermelha - Milan

Real Sociedad - Manchester United

Dínamo de Kiev - Brugge

Wolfsberger - Tottenham Hotspur

O sorteio das oitavas de final está previsto para 26 de fevereiro. Em 19 de março, será realizado o último sorteio, que definirá os duelos das quartas de final e das semifinais.

Fases eliminatorias

18/02/2021–25/02/2021: 16 avos de final

11/03/2021–18/03/2021: oitavas de final

08/04/2021–15/04/2021: quartas de final

29/04/2021–06/05/2021: semifinais

26/05/2021: final - Atatürk Olimpiyat Stadı, Istambul.

O atual campeão é o Sevilla, que derrotou a Inter de Milão na final da edição 2019-2020.