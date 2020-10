Convocação do Brasil para a estreia nas eliminatórias da Copa de 2022

A corrida pelo hexacampeonato mundial finalmente vai começar. A Fifa e a Conmebol confirmaram o retorno das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 para o mês de outubro. E com isso, o técnico Tite divulgou no dia 18 de setembro a lista de jogadores convocados para os dois compromissos do Brasil, contra Bolívia e Peru.

A Fifa informou à Conmebol que as seleções poderiam convocar jogadores do futebol europeu, já que não será exigido período de quarentena na volta de viagens à América do Sul.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o treinador da seleção teve de refazer a lista para os dois confrontos, que já havia sido divulgada no mês de março, uma vez que o Brasil enfrentaria Bolívia e Peru nos dias 27 e 31 do mesmo mês. Porém, como as partidas tiveram de ser adiadas, a convocação teve de ser refeita.

Algumas mudanças puderam ser observadas em relação a lista previamente divulgada. O goleiro Alisson, do Liverpool, por exemplo, estava machucado no início do ano e ficou de fora, e retornou para o grupo. Porém, o camisa 1 se lesionou novamente e foi substituído por Ederson. Daniel Alves, do São Paulo, que vinha sendo convocado por Tite, se recuperou de fratura, mas não disputará os confrontos marcados para outubro.

A grande surpresa da convocação foi Gabriel Menino. O meio-campista foi improvisado por Vanderlei Luxemburgo em algumas oportunidades no Palmeiras, como titular e no decorrer dos jogos, e já jogou na posição nas categorias de base do Alviverde. Na vitória do Palmeiras contra o Bolívar, Menino, atuando no meio de campo, fez um belo gol de fora da área.

Confira os convocados da seleção para as partidas contra Bolívia e Peru Foto: Pedro Martins/Mowa

Goleiros

Ederson - Manchester City

Santos - Athletico-PR

Weverton - Palmeiras

Laterais

Danilo - Juventus

Gabriel Menino - Palmeiras

Alex Telles - Porto

Renan Lodi - Atlético de Madrid

Zagueiros

Felipe - Atlético de Madrid

Marquinhos - PSG

Rodrigo Caio - Flamengo

Thiago Silva - Chelsea

Meias

Bruno Guimarães - Lyon

Casemiro - Real Madrid

Douglas Luiz - Aston Villa

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool

Philippe Coutinho - Barcelona

Atacantes

Everton Cebolinha - Benfica

Roberto Firmino - Liverpool

Gabriel Jesus - Manchester City

Neymar - PSG

Richarlison - Everton

Rodrygo - Real Madrid

A estreia do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 acontece no dia 9 de outubro, contra a Bolívia, na Neo Química Arena. Quatro dias depois, a seleção entra em campo novamente para enfrentar o Peru, em Lima. Veja aqui os próximos confrontos do Brasil.