Os convocados da Brasil para jogos contra Venezuela e Uruguai

Após as vitórias diante de Bolívia e Peru , a seleção brasileira se prepara para a segunda bateria de jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 , no Qatar. Para isso, no dia 23 de outubro, aniversário do Rei Pelé , o técnico Tite revelou a lista de jogadores convocados para mais duas partidas, contra Venezuela e Uruguai .

Conforme a Fifa informou à Conmebol, as seleções estão liberadas para convocar jogadores do futebol europeu, já que não será exigido período de quarentena na volta de viagens à América do Sul. Assim, Tite terá baixas importantes por conta de lesões e problemas com a Covid-19, mas ainda assim terá uma grande equipe para manter 100% de aproveitamento nas Eliminatórias .

Com relação à última convocação, várias figurinhas foram repetidas, como Neymar, Richarlison, Marquinhos e Thiago Silva. Neymar, contudo, não conseguiu se recuperar a tempor de uma lesão sofrida ainda quando estava no PSG e acabou sendo cortado.

A lista também conta com algumas novidades.

Recuperados de lesão, Alisson e Gabriel Jesus estão de volta à seleção e integram o grupo de Tite novamente. O goleiro do Liverpool, que foi cortado de última hora da convocação passada, ocupa a vaga que estava com Santos, do Athletico-PR. Já o atacante do Manchester City retorna no lugar de Matheus Cunha, do Hertha Berlin.

Além deles, Arthur, da Juventus, foi convocado pela primeira vez desde que deixou o Barcelona, enquanto Vinicius Júnior ganha mais uma chance de vestir a amarelinha, substituindo Rodrygo, colega de Real Madrid que fez parte do grupo nas primeiras duas rodadas das Eliminatórias.

A grande surpresa da última convocação, Gabriel Menino, foi convocado novamente como lateral direito - posição em que já atuou algumas vezes no Palmeiras, desde os tempos de Vanderlei Luxemburgo - no lugar que era de Dani Alves. Porém, foi cortado de última hora após ser diagnosticado com a Covid-19.

Tite também teve outras baixas inesperadas, como Neymar, Philippe Coutinho (Barcelona), Fabinho (Liverpool) e Rodrigo Caio (Flamengo), cortados por lesão, e Éder Militão (Real Madrid), diagnosticado com a Covid-19. Para o lugar deles, Tite chamou Pedro, do Flamengo, Lucas Paquetá, que tenta recuperar seu bom futebol no Lyon , Allan, novo reforço do Everton para esta temporada , Felipe (Atlético de Madrid) e Diego Carlos (Sevilla) .

Outra baixa confirmada é do volante Casemiro. Titular absoluto e capitão contra a Bolívia, ele também foi diagnosticado com o novo coronavírus, segundo comunicado divulgado pelo Real neste sábado (7). Para seu lugar, Tite convocou Bruno Guimarães, do Lyon.

Os convocados da seleção para as partidas contra Venezuela e Uruguai Foto: Pedro Martins/Mowa

Goleiros

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras

Laterais

Danilo - Juventus

Alex Telles - Porto

Renan Lodi - Atlético de Madrid

Zagueiros

Diego Carlos - Sevilla

Felipe - Altético de Madrid

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Meias

Arthur - Juventus

Douglas Luiz - Aston Villa

Everton Ribeiro - Flamengo

Allan - Everton

Lucas Paquetá - Lyon

Bruno Guimarães - Lyon

Atacantes

Everton Cebolinha - Benfica

Roberto Firmino - Liverpool

Gabriel Jesus - Manchester City

Pedro - Flamengo

Richarlison - Everton

Vini Jr. - Real Madrid

Quando serão os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias? Foto: Reprodução/Twitter/Lucas Figueiredo/CBF

Após largar com 100% de aproveitamento na competição, o Brasil volta a campo no dia 13 de novembro, para enfrentar a Venezuela, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Quatro dias depois, o compromisso da seleção será contra o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu. Veja aqui os próximos confrontos do Brasil .