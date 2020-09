Os convocados de Zidane para a estreia: seis desfalques, mas com Jovic e Odegaard

O Real Madrid enfrentará o Real Sociedad em sua estreia no campeonato espanhol neste domingo. Claro que nem Bale nem Sergio Reguilón estão na lista porque estão negociando sua saída para o Tottenham, que pode ser fechada nas próximas horas.

Zinedine Zidane também terá de lidar com seis baixas porque Hazard, Asensio, Mariano e Lucas Vázquez ainda estão em uma enfermaria onde Isco estava, pois não conseguiram se recuperar a tempo.

Sobre o atacante belga, o técnico francês disse em entrevista coletiva que vai dar todo o tempo de que precisa para estar 100% e ganhar confiança antes do retorno, de modo que Hazard, de quem ainda se está esperando muito, não entre na estreia da liga.

Quem vai viajar são Odegaard e Jovic. O primeiro tem lutado com problemas no joelho, enquanto o atacante sérvio também chegou a tempo após vários treinamentos fora do grupo.

No entanto, Zidane surpreendeu ao convocar os da categoria de base Marvin e Arribas, pois o treinador francês está muito satisfeito com o trabalho dos dois e com o que deu em campo no amistoso contra o Getafe.

Esta é a lista do Real Madrid:

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube.

Zagueiros: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola e Mendy.

Meias: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Marvin e Arribas.

Atacantes: Benzema, Mayoral, Jović, Vinicius Jr. e Rodrygo.