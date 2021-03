Os convocados do Barcelona para a semifinal contra o Sevilla

O Barcelona recebe o Sevilla nesta quarta-feira pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. O duelo está marcado para as 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa). Confira aqui as prováveis escalações.

A relação de jogadores convocados está confirmada pelo técnico Ronald Koeman, que precisa reverter a desvantagem após derrota por 2 a 0 na primeira partida - relembre como foi o jogo de ida no vídeo acima.

A grande surpresa é a rápida volta de Pedri, que já voltou a treinar apesar do problema físico sentido no fim de semana e está na lista para a partida do Camp Nou. Ronald Araújo, que também sofreu lesão no jogo do fim de semana, é desfalque.

Miralem Pjanic ainda tem incômodo no tornozelo direito e é ausência, assim como Ansu Fati, Sergi Roberto e Philippe Coutinho, que seguem em seus tratamentos mais longos.

Esta é a lista completa: Ter Stegen, Dest, Piqué, Busquets, Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Ilaix e Mingueza.